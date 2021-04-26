Korona virüsü kapsamında yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler bu akşam açıklandı. Peki kargolar kapandı mı? İşte haberin detayları...

KARGOLAR AÇIK MI?

* 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.*

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.* Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir*

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecektir.* Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.* Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.* Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.* İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Kargo hizmeti veren firmalar kısıtlamalardan muaf olacak.