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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Karim Benzema'dan Rodri'ye gönderme - Futbol Haberleri

        Karim Benzema'dan Rodri'ye gönderme

        Dünyaca ünlü golcülerden Karim Benzema, Ballon d'Or ödülünü kazanan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:35
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        Karim Benzema'dan Rodri'ye gönderme!
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        Al-Ittihad'ta top koşturan Fransız golcü Karim Benzema, Ballon d'Or ödülüne layık görülen Rodri'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

        İspanyol basınına konuşan Benzema, "France Football Dergisi hakkında konuşmak istemiyorum. Vinicius çok çaba sarf etti, Real Madrid Avrupa şampiyonu olduğunda her maçta belirleyiciydi. Ballon d'Or'u hak etti." dedi.

        "RODRI BENİ HEYECANLANDIRMIYOR"

        Ödülü kazanan Rodri hakkında konuşan Benzema, "Rodri'ye karşı kötü bir düşüncem yok, o iyi bir futbolcu. Ancak evde maç izlerken Rodri beni heyecanlandıracak bir şey yapmıyor. Vini ise birçok kez beni yerimden kaldırmıştır. Ballon d'Or'u onun almaması utanç verici." sözlerini sarf etti.

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