Akgül’ün ilk günlerde sık sık dile getirdiği “Karıma güveniyorum, o beni aldatmaz” sözlerinin yerini artık “Karım dönsün ve boşanalım” ifadeleri aldı.

Canlı yayında, Derya’yı kaçırdığı iddia edilen Mustafa ile yüzleşen Akgül, olayların beklenenden çok daha farklı bir boyuta ulaştığını gördü. Derya’yı kaçırdığı öne sürülen Mustafa Atıcı’nın ailesiyle yaşadığı sorunlar da gündeme taşındı. Mustafa Atıcı, “Bu iftirayı bana kuzenlerim atıyor” diyerek kendisini savundu.

DERYA’NIN KARDEŞİ ERDİNÇ’TEN ŞOK AÇIKLAMA

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Derya’nın, Ankara’dan bir telefonla kardeşi Erdinç’i aradığı ortaya çıktı. Erdinç, canlı yayında yaptığı açıklamada, ablasının kendisini arayarak “Böyle yakıştırmalar size yakışıyor mu?” diyerek sitem ettiğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından Akgül, ilk günlerdeki sözlerine geri döndü: “Beni aldatmaz.” Ancak Akgül’ün, tüm yaşananlara rağmen boşanma konusunda hâlâ kararlı olduğu öğrenildi.