        Haberler Gündem "Karım dönsün ve boşanalım"

        "Karım dönsün ve boşanalım"

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün Akgül ve annesi Lübeşer, 14 gündür kayıp olan gelin Derya'yı aramaya devam etti

        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:02
        "Karım dönsün ve boşanalım"
        Akgül’ün ilk günlerde sık sık dile getirdiği “Karıma güveniyorum, o beni aldatmaz” sözlerinin yerini artık “Karım dönsün ve boşanalım” ifadeleri aldı.

        Canlı yayında, Derya’yı kaçırdığı iddia edilen Mustafa ile yüzleşen Akgül, olayların beklenenden çok daha farklı bir boyuta ulaştığını gördü. Derya’yı kaçırdığı öne sürülen Mustafa Atıcı’nın ailesiyle yaşadığı sorunlar da gündeme taşındı. Mustafa Atıcı, “Bu iftirayı bana kuzenlerim atıyor” diyerek kendisini savundu.

        DERYA’NIN KARDEŞİ ERDİNÇ’TEN ŞOK AÇIKLAMA

        Günlerdir kendisinden haber alınamayan Derya’nın, Ankara’dan bir telefonla kardeşi Erdinç’i aradığı ortaya çıktı. Erdinç, canlı yayında yaptığı açıklamada, ablasının kendisini arayarak “Böyle yakıştırmalar size yakışıyor mu?” diyerek sitem ettiğini söyledi.

        Bu açıklamanın ardından Akgül, ilk günlerdeki sözlerine geri döndü: “Beni aldatmaz.” Ancak Akgül’ün, tüm yaşananlara rağmen boşanma konusunda hâlâ kararlı olduğu öğrenildi.

