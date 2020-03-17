Karınca istilası, corona virüsünün ardından Türkiye'nin de korkulu rüyası oldu. Umman'da başlayan karınca istilası yerel halkı da paniğe sürükledi. Sosyal medyada yayılan videolar 'Kıyamet alameti mi?' sorularını da akıllara getirdi. İşte karınca istilası ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

KARINCA İSTİLASI NEREDE?

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.

KARINCA İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Görüntülerin yayılması sonrası en çok araştırılan konu "Karınca istilası Türkiye'ye gelir mi?" oldu. Ancak Türkiye'ye çok uzak olan Umman'dan karıncaların ülkemize gelmesi şu an için zor bir durum.

KARINCA İSTİLASI KIYAMET ALAMETİ Mİ?

Kur’an-ı Kerim’de “karıncalar” ibaresi Hz. Süleyman’ın mucizesinin anlatıldığı Neml Suresi’nde geçiyor.

Karıncaların isminin anıldığı Neml Suresi 17. Ayet şu şekilde:

“Nihayet Karınca vadisine geldiklerinde, bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; aman, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!”

Kıyamete yakın insanlığın başına bazı musibetlerin geleceği peygamberimizin hadislerinde aktarılıyor. Ancak karıncaların sayısının artmasının ve belirli bölgeleri istila etmesinden doğrudan kıyamet alameti olarak bahsedilmiyor.