Karısını ölümle tehdit edip taksiciyi bıçakladı! 0:00 / 0:00

AA

Boşanmak üzere olduğu eşini ölümle tehdit edip Hatay'dan Konya'ya ticari taksiyle gelen, taksiciyi bıçaklayıp aracını gasp eden zanlı yakalandı. AA'da yer alan habere göre, boşanmak üzere olduğu eşine tehdit mesajları gönderip Hatay'dan Konya'nın Karapınar ilçesine ticari taksiyle gelen Sait A. (23), ücret yüzünden tartıştığı taksi şoförü E.Y'yi bıçaklayıp aracını gasp ederek kaçtı.

TAKSİCİ AĞIR YARALANDI Fotoğraf: AA Çevredekilerin haber vermesi üzerine ağır yaralanan taksi şoförü E.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Karapınar'da yaşayan eşi F.A'dan boşanmak üzere olduğunu ve zarar verebileceğini değerlendirerek kadını tedbir amaçlı emniyette koruma altına aldı.