Karl Lagerfeld kimdir? Ölüm nedeni ne oldu? Dünya modasına yön veren ünlü modacı aynı zamanda Chanel'in yaratıcı direktörü Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

KARL LAGERFELD KİMDİR?

Karl Lagerfeld, gerçek adı Karl Otto Lagerfeldt (d. 10 Eylül 1933) 20. yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri. Almanya'nın Hamburg şehrinde doğdu ve Paris'te yaşamını sürdürüyordu. 1980'li yılların başlarında kendine ait parfüm ve giyim eşyası üreten markasını piyasaya sürdü. Uzun kariyeri boyunca Chloé, Fendi ve Chanel gibi büyük moda evleri ile ortaklaşa çalıştı. 2004 yılında kendi markası KL'yi Tommy Hilfiger´e sattı.

Brezilya'lı ayakkabı markası Melissa için 4 sezon boyunca kapsül koleksiyonlar tasarlayan Lagerfeld, Martina Neuen'in yönettiği Mode Als Religion isimli belgesele konu oldu.

KARL LAGERFELD NEDEN ÖLDÜ?

Fransız medyası, son yarım yüzyılda dünya modası için bir ikon haline gelen Lagerfeld'in bu sabah aniden hastaneye kaldırıldığını bildiriyor. Chanel sözcüsünden şimdiye kadar herhangi bir yorum gelmiş değil.