Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karla kaplanan Kulakkaya Yaylası eşsiz manzarasıyla görüntülendi

        Karla kaplanan Kulakkaya Yaylası eşsiz manzarasıyla görüntülendi

        Kar yağışıyla beyaza bürünen Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası, kayda alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde yer alan Kulakkaya Yaylası'ndaki ladin ve köknar ağaçları ile geniş çayırlar, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        2

        Güzel kış manzaralarının oluştuğu yayla, doğaseverlerce de tercih ediliyor.

        3

        Yaylada eşiyle kamp kuran Özlem Kot, Kulakkaya Yaylası'nın ulaşım kolaylığı ve manzarasıyla kış kampı için çok uygun olduğunu söyledi.

        4

        Kışı yaylada geçirmeyi, gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi sevdiklerini ifade eden Kot, Kulakkaya Yaylası'nın da görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini anlattı.

        5

        Ercüment Kot ise yaylanın il merkezine çok yakın olduğunu belirterek, "Sürekli yol açık, bu nedenle de kamp yapmak için genelde burayı seçiyoruz. Psikolojik olarak da rahatlatıcı etkisi var.

        6

        Zaten şehirdeyiz, gürültüden kaçıyorsunuz. Burada hiç tanımadığınız insanlarla karşılaşıp muhabbet etmek bile insana rahatlık veriyor" dedi.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        #Kulakkaya Yaylası
        #giresun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması