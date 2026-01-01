Habertürk
        Karlı havada atletli bir adam dere yatağında otomobilden 10 metre uzaklıkta ölü bulundu

        Karlı havada atletli bir adam dere yatağında otomobilden 10 metre uzaklıkta ölü bulundu

        Kocaeli'de ormanlık alandaki dere yatağında bir otomobilin fark edilmesi üzerine yapılan incelemede, araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybeden kişinin 62 yaşındaki Cemal Eryılmaz olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:21
        Atletli adam karlı havada ölü bulundu
        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda dere yatağında bir otomobilin fark edilmesi üzerine yapılan ihbarda, araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerce bölgede inceleme başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre olay; Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV aracıyla seyir halinde olan bir grup, dere yatağında bir otomobili su içerisinde görünce ihbarda bulundu.

        ARAÇTAN 10 METRE UZAKLIKTA HAREKETSİZ YATAN BEDENİ BULUNDU

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar sonucunda araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta, dere yatağında 62 yaşındaki Cemal Eryılmaz’ın hareketsiz şekilde yattığını tespit etti.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Eryılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eryılmaz’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yapılan ilk incelemede şahsın bedeninde silah ya da bıçak yarasına rastlanmazken, kişinin atletli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

