Karlie Kloss'tan yeni doğan bebeğiyle ilk fotoğraflar

Ünlü model Karlie Kloss, yeni doğan kızıyla ilk fotoğraflarını paylaştı. 18 Eylül'de doğum yapan 33 yaşındaki süper model, son paylaşımında; "Geçen haftam" başlığıyla küçük kızını emzirirken görülüyor.

Artık üç çocuk annesi olan Karlie Kloss, bir karede 'Rae Florence' adını verdiği minik kızıyla, büyük oğlunun odasında, onu öperken objektife yansıyor.

2018'den bu yana evli olduğu Joshua Kushner ile üçüncü çocuk mutluluğu yaşayan Karlie Kloss'un yeni doğan bebeğiyle fotoğraflarına pek çok beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü model Lily Aldridge, fotoğrafa; "Daha iyisi yok! Seni seviyorum tatlı anne" şeklinde yorum yaparken, Paris Hilton; "Tebrikler" mesajı paylaştı. Christy Turlington ise duygularını; "Cennet gibi" cümlesiyle dile getirirken Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner, Kloss'un paylaşımına kalp emojileriyle cevap verdi.

Mart ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran süper modelin ayrıca 4 yaşında Levi ve 2 yaşında Elijah adlarında iki çocuğu var.

Karlie Kloss, hamileliği boyunca belirginleşen göbeğiyle fotoğraflarını sık sık Instagram'da paylaşmıştı.