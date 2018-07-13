Karlslunds IF - Rynninge IK maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Karlslunds IF ile Rynninge IK, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Karlslunds IF 13 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Rynninge IK 20 puanda ve 8. sırada. Karlslunds IF, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rynninge IK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 148 kodlu maçı oynayanlar; Karlslunds IF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Rynninge IK galibiyet oranı 0.00.

Karlslunds IF son hafta oynanan Stenungsund maçında 2-2 berabere kaldı.

Rynninge IK ise FC Trollhattan karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karlslunds IF, 7 gol attı ve 10 gol yedi.

Rynninge IK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rynninge IK, 9 gol atarken 10 gol yedi.