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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı için ağlar suya bırakıldı

DHA

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı için ağlar suya bırakıldı


Suat İNCEDERE/ KARS, (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesinin Akçakale köyündeki balıkçılar, dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlamak için ağlarını suya bıraktı. 
Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 5 santimlik buz tabakasını kazma ile kırarak, Eskimo usulü balık avına başladı. Balıkçılar, sabah erken saatlerde donan gölün üzerinde yürüyerek ağlarını bırakacakları alana geliyor. Kazma ve küreklerle buzu kıran balıkçılar, 10 metre uzunluğundaki tahta sırıkla ağlarını suya bırakıyor. Belirli aralıklarla buzu kıran balıkçılar, daha sonra yaklaşık 1 hafta bekliyor. Ağları suda kalan balıkçılar, havanın güzel olduğu günde buz altındaki ağları çekerek balıkları topluyor.
Sezonu açtıklarını belirten Akçakale köyünden Cihangir Kılıç (55), gölün donmasıyla ağları suya bırakmaya başladıklarını söyleyerek, "Göl yüzeyinde yeni donma yaşandı. Buzun kalınlığı yaklaşık 5 santimetre. Tehlikeli ama biz korkmuyoruz, artık alıştık. Buzun üzerine insanlar rahatlıkla çıkabilir" dedi. 
Geçimlerini sağlamak için balıkçılıkla uğraştıklarını belirten Gıyas Kılıç (58), "Kazma ve kürek yardımıyla buzda açtığımız deliklerden 10 metre uzunluğundaki sırıkla ağları uzatıyoruz. 100 metre boyunda ağları seriyoruz. Çoluk çocuğumuz geçindirmek için mecbur bu işi yapıyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Buz kalınlığı henüz 4-5 santimetre tehlikeli ama biz buna alıştık. Yaklaşık 1 hafta suda kalacak olan ağları daha sonra gelip çekeceğiz. Topladığımız balıkları pazarda satacağız" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Kars / Arpaçay Suat İNCEDERE
2023-01-05 09:29:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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