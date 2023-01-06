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Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı etkinlikleri başladı

DHA

Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı etkinlikleri başladı


Volkan KARABAĞ/ SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- SARIKAMIŞ Harekatı'nın 108'inci yılı etkinlikleri, gündüz şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı. Akşam ise Kur'an-ı Kerim ve Mevlit programı ile meşaleli yürüyüşle devam etti. Meşaleli yürüyüşe katılan Damla Küsmez, yürüyüş esnasında duygulu anlar yaşayarak milli şair Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiiri okudu.
108 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenlerle anılıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki programa yüzlerce kişi katıldı. Her yıl ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Kars Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü marifetiyle gündüz şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.
Sarıkamış´ta bir otelde Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz´ün ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, 65´inci dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 14´üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Jandarma Akademisi Yüksekokul Alay Komutanı Jandarma Albay Uğur Efe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.
Başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan programda Ankara Altındağ Hacı Bayram Camii Uzman İmam Hatibi Yunus Koçan tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Yenilen yemek sırasında Vali Öksüz ve Bakan Yardımcıları Öncü ile tüm protokol mensupları şehit yakınları ve gaziler ile aynı masada oturarak uzun süre sohbet etti.
Programda açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, "Bağımsızlığımız için çetin bir mücadele ortaya koyan, en zor iklim şartlarına rağmen vatan savunmasından geri durmayarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yâd etmek için buradayız. Sarıkamış Harekatının 108'inci yıl dönümünde hayatını kaybeden kahraman askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 108 yıl evvel anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine kar düştüğü Sarıkamış´ı unutmamalıyız. Seferlerimizi, zaferlerimizi hatırladığımız kadar hatırlamalıyız Sarıkamış'ı. Birlikte tıpkı bu vatanı ecdadımızın kimseye yar etmedikleri gibi bizde kimseye, hiçbir odağa bu vatanı bu toprakları yar etmeyeceğiz. Onların kirli emellerini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağız. Çanakkale, Malazgirt, 15 Temmuz ruhuyla yarınlara birlikte yürüyeceğiz. 108 yıl değil 1000 yıl da geçse şehitlerimizin aziz hatıralarını her yerde yaşatmaya, şehit yakını ve gazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kazım Karabekir Paşa Camii´nde devam eden anma programında Kur´an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların üşümemesi belli aralıklarla ateşler yakıldı. Mevlit ve yürüyüş etkinliğine katılanlara Kızılay ekibi çorba ve çay ikramında bulundu. Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı´nda devam etti. Meydanda toplanan yüzlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden Sarıkamış Şehitlerini andı. Türk bayrakları ve meşalelerle 7´den 70´e binlerce vatandaş, katıldığı meşaleli yürüyüşte 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Şehit Sarıkamış' sloganları atarak yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Yukarı Sarıkamış Şehitliğine gitti. Meşaleli yürüyüş `Ruhunuz Şad Olsun´ adlı yazının protokol üyeleri tarafından yakılması ve duaların edilmesiyle sona erdi.
Meşaleli yürüyüşe katılan Kızılay´ın gönüllü gençlerinden biri olan Damla Küsmez, yürüyüş esnasında duygulu anlar yaşayarak milli şair Mehmet Akif Ersoy´un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiiri okudu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ
2023-01-06 23:00:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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