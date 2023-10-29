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        Kars Valisi, Cumhuriyet halayına katıldı

        KARSValisi Ziya Polat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Kars Kalesi Gazi Kars Bedesten'de kurulan Cumhuriyet halayında bar başına geçerek gençlerle halay çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:55
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        Kars Valisi, Cumhuriyet halayına katıldı
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        KARSValisi Ziya Polat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Kars Kalesi Gazi Kars Bedesten'de kurulan Cumhuriyet halayında bar başına geçerek gençlerle halay çekti.

        Vali Ziya Polat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde, 100 öğrencinin Zeybek oyunu eşliğinde hazırlanan 100'üncü Yıl koreografisini izledi. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından iki öğrenci Vali Polat'ı halaya davet etti. Davullu zurnalı halaya katılan Vali Polat, halayın başına geçip mendil de salladı. Halay sonrası öğrencilerle sohbet eden Vali Polat, görevlileri organizasyonda gösterdikleri gayret ve çaba için tebrik etti. Vali Polat daha sonra vatandaşlarla sohbet edip Türk Kızılay'ın ikram çadırında kuyruğa girip, çay içti.

        GENNÇLERDEN BAYRAKLARLA SÜSLÜ TRAKTÖRLERLE CUMHURİYET TURU

        Kars'ın Arpaçay ilçesinin Gülyüzü köyünde bir araya gelen gençler de Türk bayraklarıyla süsledikleri traktörleriyle köy içi ve çevre yolda tur atıp Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladı.

        ÖĞRETMENLER KARLI ZİRVEDE BAYRAK AÇTI

        Erzincan'da çeşitli okullarda görev yapan öğretmenler Ömer Aydın, Selim Atalay, Cihat Şahin ve Sabit Günal, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak için Ergan Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından öğretmenler, karla kaplı zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu. Öğretmenlerden Ömer Aydın, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak maksadıyla Erzincan'ın 3300 metre yükseklikteki Ergan Dağı zirvesine şanlı Türk bayrağımızı açtık. Ne mutlu Türk'üm diyene. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Buradan Filistin topraklarında bebek, çocuk, kadın, erkek fark etmeden katleden katil İsrail'i de lanetliyoruz" dedi.

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