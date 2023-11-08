Kars'ta teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi
KARS'ınKağızmanilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 8 sığınak, tespit edilerek imha edildi.
KARS'ınKağızmanilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 8 sığınak, tespit edilerek imha edildi.
Kars'ta 4 Kasım'da başlatılan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu' kapsamında; Kağızman ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 8 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bomba atar mühimmatı, 1 gündüz görüş dürbünü, 1 sabit telsiz, 1 çatal ayaklı uzak mesafe dürbünü, 2,5 kilogram amonyum nitrat, 4 telsiz, 2 telsiz şarj aleti ve kablosu, 1 sabit telsiz el mandalı, 300 metre kablo, 8 büyük pil, 2 çekiç, 7 murç, 2 kilogram motor yağı, 900 gram gres yağ ve 5 kilogram çivi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar ile diğer malzemeler imha edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.