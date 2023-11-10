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        Kars´ta 112 Acil Çağrı Merkezi´ne gelen 1 milyon 14 bin 484 çağrının 830 bin 776´sı asılsız

        KARS´ta2021 yılında tek numarayla faaliyete başlayan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi´ne (GAMER) 1 milyon 14 bin 484 çağrı yapıldı. Çağrıların 830 bin 776´sının asılsız olduğunu belirten Kars Valisi Ziya Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin meşgul edilmemesini istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:10
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        Kars´ta 112 Acil Çağrı Merkezi´ne gelen 1 milyon 14 bin 484 çağrının 830 bin 776´sı asılsız
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        KARS´ta2021 yılında tek numarayla faaliyete başlayan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi´ne (GAMER) 1 milyon 14 bin 484 çağrı yapıldı. Çağrıların 830 bin 776´sının asılsız olduğunu belirten Kars Valisi Ziya Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin meşgul edilmemesini istedi.

        Kars Valisi Ziya Polat, GAMER'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat, GAMER Müdürü Gürbüz Koca ve çalışanlarla sohbet etti. Koca, 2023 yılında 286 bin 461 çağrıdan 55 bin 953'ünün gerçek vaka olduğunu, kalan 230 bin 526'sının asılsız çıktığını bildirdi. Koca, GAMER'in hizmete girdiği günden bugüne kadar 1 milyon 14 bin 484 çağrıdan 183 bin 708'inin doğru çıktığını, 830 bin 776'sının ise asılsız olduğu bilgisini verdi. 

        Vatandaşların asılsız çağrılarla 112'yi meşgul etmemesi gerektiğini söyleyen Vali Polat, "Her türlü suç ve suçlularla mücadelede burası bizim beynimiz. Çok şükür Kars huzur şehri bu huzurun sağlanmasında sizlerin de çok büyük emeği var, hepimizin amacı belli millete hizmet etmek. 112 bizim canla ilgili olaylarda beynimiz, bu beynimizi lütfen asılsız ihbarlarla meşgul etmemelerini istiyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın nasıl fedakarca çalıştıklarını biz biliyoruz, inşallah onların desteğiyle asılsız ihbar sayımız azalır ve olaya en kısa zamanda ulaşırız. Devletimizin imkanlarını milletimize sunma ve en hızlı şekilde sunma onun için 112 bizim için çok önemli" dedi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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