Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Belediye Başkanı kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi

        KARS´ınSarıkamış ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan MHP'li Belediye Başkanı Harun Hayali, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu kez beyin kanaması geçirdi. Sağlık heyeti, Başkan Hayali'nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi´ne sevkine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Belediye Başkanı kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS´ınSarıkamış ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan MHP'li Belediye Başkanı Harun Hayali, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu kez beyin kanaması geçirdi. Sağlık heyeti, Başkan Hayali'nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi´ne sevkine karar verdi.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, sabah saatlerinde göğsündeki ağrı şikayetiyle Sarıkamış Devlet Hastanesine gitti. Burada muayene edilen Hayali'nin kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk etti. Öğlen saatlerinde anjiyo olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Başkan Hayali´nin bu sırada beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek, Hayali'nin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Sağlık heyeti, Başkan Harun Hayali´nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Donald Trump'tan tepki: Bu bir cadı avı
        Donald Trump'tan tepki: Bu bir cadı avı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Kars'ta köye inen kurdun bahçedeki köpeğe saldırıp götürmesi güvenlik kamer...
        Kars'ta köye inen kurdun bahçedeki köpeğe saldırıp götürmesi güvenlik kamer...
        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı
        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı
        Çalınan 7 inek bulundu, sahipleri jandarmaya teşekkür etti
        Çalınan 7 inek bulundu, sahipleri jandarmaya teşekkür etti
        Kars'ta çaldıkları 8 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta çaldıkları 8 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta otomobilde uyuşturucu saklayan 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta otomobilde uyuşturucu saklayan 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı