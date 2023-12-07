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        Kars'ta çaldıkları 8 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:27
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        Kars'ta çaldıkları 8 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Merkeze bağlı Hamzagerek köyünden çalınan 8 büyükbaş hayvanın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, çalınan hayvanların, Akyaka ilçesi Büyükduran köyünde ikamet eden R.E'nin ahırında saklandığını belirledi.

        R.E'ye ait bina ve eklentilerinde yapılan aramada bulunan çalıntı 8 büyükbaş sahiplerine teslim edildi.

        Operasyonda R.E, D.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Ö. ve S.K. tutuklandı, R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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