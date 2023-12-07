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        Kars'ta köye inen kurdun bahçedeki köpeğe saldırıp götürmesi güvenlik kamerasında

        Kars'ın Akyaka ilçesinde aç kalan kurdun köye inip saldırdığı köpeği götürmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:53 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:53
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        Kars'ta köye inen kurdun bahçedeki köpeğe saldırıp götürmesi güvenlik kamerasında
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde aç kalan kurdun köye inip saldırdığı köpeği götürmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor.

        İlçeye bağlı Kalkankale köyüne gelen bir kurt, bahçedeki köpeğe saldırdı.

        Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kurdun bahçede saldırdığı köpeği sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

        Öte yandan geçen günlerde Selim ilçesine bağlı Karahamza köyüne inen bir kurt, kazı avlayıp götürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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