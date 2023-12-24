Doğu Anadolu kara teslim; yollar kapandı, çok sayıda kaza meydana geldi (3)

KARS´TAEĞİTİME KAR ENGELİ

Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Kars'ta eğitime bir gün ara verildi. Kars Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli ve 60 yaş üstü kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.