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        Doğu Anadolu kara teslim; yollar kapandı, çok sayıda kaza meydana geldi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:15
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        Doğu Anadolu kara teslim; yollar kapandı, çok sayıda kaza meydana geldi (3)
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        KARS´TAEĞİTİME KAR ENGELİ

        Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Kars'ta eğitime bir gün ara verildi. Kars Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli ve 60 yaş üstü kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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