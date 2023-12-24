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        Kars, Erzurum ve Ardahan'da etkili olan kuvvetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu

        Kars, Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:01 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:18
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        Kars, Erzurum ve Ardahan'da etkili olan kuvvetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu
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        Kars, Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına etkili oldu.

        Kars'ın Kağızman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına zaman zaman şiddetini arttırıyor. Fırtına nedeniyle Şahindere Mahallesi'nde 10 binanın çatısında maddi hasar oluştu.

        Binalardan kopan çatılar yollara düştü, bazı marketlerin reklam panoları da yerinden koptu.

        Çatı düşmesinin meydana geldiği cadde ve sokaklarda belediye ekipleri önlem aldı.

        Kuvvetli fırtına nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

        - Erzurum

        Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra şiddetini artırdı.

        Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu.

        Millet Bahçesi ile Şehit Polis Abdülkadir Güngör Bulvarı'ndaki bazı binalardan kopan çatı ve odun parçaları etrafa dağıldı.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgelerde itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Dedekılıç köyünde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

        Öte yandan fırtına nedeniyle ilçedeki bazı köylere de enerji verilemiyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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