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        GÜNCELLEME - Kars'ta Hanlar Geçidi'nde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü 17 kişi yaralandı

        Kars'ta, Hanlar Geçidi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i bebek 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:58
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        GÜNCELLEME - Kars'ta Hanlar Geçidi'nde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü 17 kişi yaralandı
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        Kars'ta, Hanlar Geçidi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i bebek 17 kişi yaralandı.

        Yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle, Kars-Digor kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisinde, 2 otomobil ile 1 yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

        Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 1'i bebek, 1'i ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si ambulansla, 6'sı kendi imkanlarıyla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

        Görüş mesafesinin çok az olduğu bölgede, kaza nedeniyle yol, Digor istikametinde trafiğe kapatıldı.

        Kazada araçlarda bulunan ve yara almayanlar, yakınlarda bulunan evlere sığındı, daha sonra servislerle şehir merkezine taşındı.

        Kazanın, tipi nedeniyle yolda biriken kar kütlesinde mahsur kalan otomobile arkadan gelen minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

        Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat Ali Özyümlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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