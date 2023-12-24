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        Kars'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurdu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:54
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        Kars'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurdu
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.

        Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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