Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu

Kars'ta, 75 metreden akan Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, soğuk hava etkili oluyor.

Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle de yollarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk havanın etkisiyle Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı.