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        Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu

        Kars'ta, 75 metreden akan Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:15
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        Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
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        Kars'ta, 75 metreden akan Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, soğuk hava etkili oluyor.

        Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle de yollarda buzlanma meydana geldi.

        Soğuk havanın etkisiyle Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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