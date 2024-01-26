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        Kars'ta menfez içinde 24 düzensiz göçmen yakalandı

        KARS'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, menfezde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:40
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        Kars'ta menfez içinde 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        KARS'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, menfezde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yurda yasa dışı yollarla giren bir grup düzensiz göçmenin il merkezine yürüdüğü tespit edildi. Merkeze bağlı Akbaba köyü yakınlarında arama yapan polis ekipleri, menfeze saklanan göçmenleri yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek. Göçmenlerin barınmalarına imkan sağlayan organizatörlerin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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