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        Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'deki seçmen Kars'ta sandık başına gitti

        KARS ve çevre illerde yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları, cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmak için sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:10
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        Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'deki seçmen Kars'ta sandık başına gitti
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        KARS ve çevre illerde yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları, cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmak için sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışıyor.

        Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıkta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Azerbaycan'da, Ermeni güçlerin işgalinden kurtarılan Karabağ'da yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıkların kurulması sebebiyle `Zafer seçimi´ olarak nitelendirilen seçimler için Kars'ta oy kullanma işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.

        Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin, Adıyaman, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tuncel ve Van'daki Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları Kars Başkonsolosluğu´na gelerek oylarını kullandı. Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşları Kars'ın yanı sıra Ankara ve İstanbul'da kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

        `ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN İNŞALLAH´

        Tüm Azerbaycan vatandaşlarını saat 19.00´da sona erecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için sandıklara davet eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Azerbaycan Cumhuriyeti´nde gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimleri için Kars Başkonsolosluğumuzda seçim sandığı kurduk. Türkiye´nin 28 vilayetine hizmet veren Kars Başkonsolosluğu, bu vilayetlerde yaşayan vatandaşların burada oy kullanması için bütün imkanları sağlamıştır. Bunu belirtmek isterim ki 44 günlük muharebeden sonra Muzaffer Başkomutanımız bütün işgalde olan arazilerimizi işgalden azat ederek bugün gerçekleşen seçimlerin bütün Azerbaycan´da yapılmasını sağlamıştır. Bütün Azerbaycan vatandaşlarımızı gün sonuna kadar oy kullanmaya davet ediyorum ve onlar da kendi duygularını sandıklara yansıtsınlar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

        `HER ŞEY HAYIRLISIYLA GÜZEL OLACAK´

        Seçime katılmak üzere Kars´a gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Azerbaycan vatandaşı Ofelya Babayeva, "Bugün gerçekleştirilen seçim Azerbaycan ve bizim için önemlidir. Bir vatandaş ve bir öğrenci olarak burada seçime katıldığım için çok sevinçliyim. Kanunlarımıza uygun, şeffaf olarak gerçekleştirilen bu seçimde ben de kendi seçimi geçekleştirdim. İnşallah her şey hayırlısıyla güzel olacak" dedi.

        Seçime katılarak oy kullanan Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Faig İsayev ise bu seneki Cumhurbaşkanı seçimlerine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve seçimlerin şeffaf bir şekilde geçirildiğini söyledi.

        `ÇOK BÜYÜK ONURLA BU SEÇİME KATILDIM´

        Kars´ta 30 yıldır yaşayan ve ilk defa cumhurbaşkanı seçimine katılan Kafkas Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hacali Necefoğlu da "Bugün hayatımın en anlamlı günlerden biri. Türkiye´de Azerbaycan vatandaşı olarak yaşadığım bu 30 yılda ilk defa Azerbaycan´daki cumhurbaşkanı seçimine katılma imkanım oldu. Bugünkü seçimin çok büyük anlamı ve önemi var. Azerbaycan´ın bağımsızlığını kazandığından bu yana seçimler işgalden dolayı tüm topraklarımızda yapılmıyordu ama bugün işgalden azat olunmuş topraklar da dahil Azerbaycan´ın bütün arazisinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmaktadır. Aynı zamanda Azerbaycan toprağı olan Kars Başkonsolosluğu binasında da seçim yapılıyor. Çok büyük onurla bu seçime katıldım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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