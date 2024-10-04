Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hayrına lokma dağıttılar

KARS Terziler ve Kuaförler Odası, 26 ayrı suç kaydı olan Yunus Emre Geçti (19) tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için cuma namazı sonrası lokma dağıttı.

İstanbul Ümraniye’de 22 Eylül akşamı, 26 ayrı suç kaydı bulunan motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için Kars esnafı lokma döktürdü. Sultan Alparslan Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası esnaf, cemaate lokma ikram etti. Lokma ikramı yapılan vatandaşlar başta şehit polis Yılmaz olmak üzere tüm şehitler için dua etti.