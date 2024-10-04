Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hayrına lokma dağıttılar
KARS Terziler ve Kuaförler Odası, 26 ayrı suç kaydı olan Yunus Emre Geçti (19) tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için cuma namazı sonrası lokma dağıttı.
KARS Terziler ve Kuaförler Odası, 26 ayrı suç kaydı olan Yunus Emre Geçti (19) tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için cuma namazı sonrası lokma dağıttı.
İstanbul Ümraniye’de 22 Eylül akşamı, 26 ayrı suç kaydı bulunan motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için Kars esnafı lokma döktürdü. Sultan Alparslan Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası esnaf, cemaate lokma ikram etti. Lokma ikramı yapılan vatandaşlar başta şehit polis Yılmaz olmak üzere tüm şehitler için dua etti.
Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan, “Bugün Kars Terziler ve Kuaförler Odası Başkanımız İsmail Mamik ve yönetim kurulu, kahraman şehit polisimiz Şeyda Yılmaz hayrına lokma dağıttı. Bizler de burada bulunarak dua ettik. Şehidimizin ailesine, milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu duyarlılıktan dolayı da Kars Terziler ve Kuaförler Odası Başkanımız İsmail Mamik ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Gazi Kars ve esnafı her zaman üzerine düşeni yapıyor. Allah hayrınızı kabul etsin, Allah eksikliğinizi vermesin" dedi.
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