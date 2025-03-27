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        DSİ, Aras Nehri'nde balık ölümlerinin yaşandığı arkı kapattı

        DEVLET Su İşleri (DSİ) 24'üncü Bölge Müdürlüğü, Aras Nehri'n Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünden geçen bölümündeki balık ölümlerinin yaşandığı arkı kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:35
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        DSİ, Aras Nehri'nde balık ölümlerinin yaşandığı arkı kapattı
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        DEVLET Su İşleri (DSİ) 24'üncü Bölge Müdürlüğü, Aras Nehri'n Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünden geçen bölümündeki balık ölümlerinin yaşandığı arkı kapattı.

        Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Nehri'nin Denizgölü köyünden geçen bölümünde şubat sonu ve mart ayının ilk haftasında toplu balık ölümleri yaşandı. Yüzlerce balığın öldüğü bölgede köylüler, can çekişen balıkları çuvallara doldurarak derelere taşıdı. DSİ 24'üncü Bölge Müdürlüğü, balık ölümlerinin Denizgölü köyü, köy yolu paralelinde bulunan Aras Nehri'nden ayrılan ark içinde meydana geldiğini açıkladı.

        Aras Nehri'nin geçtiği Denizgölü köyü yakınlarında inceleme yapan DSİ ekipleri, bölgede yeni balık ölümlerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, nehirden ayrılan arkı iş makineleriyle kapattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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