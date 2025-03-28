Firari hükümlü, kadın gibi giyinip havalimanına gelince yakalandı

KARS’ta 6 farklı suçtan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. (23) adlı erkek, kara çarşaf giyip İstanbul'a gitmek isterken havalimanında polisler tarafından yakalandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Harakani Havalimanı’nda meydana geldi. S.K. ve kocası gibi davranan H.İ. (28) İstanbul’a gitmek için havalimanına giriş yaptı. Check-in kontuarına gelen S.K., G.İ.’ye (24) ait kadın kimliğini ibraz etti. Polisin hareketlerinden şüphelendiği S.K.’nin, kabinde yapılan aramada erkek olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K., emniyete götürüldü. S.K.’nin ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’, ‘Şantaj’, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ gibi 6 farklı suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan S.K., Adli Tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.