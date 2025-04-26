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        Kars'ta zırhlı araç ile otomobil çarpıştı; 2'si polis 6 yaralı

        KARS'tazırlı araç ile otomobilin çarptığı kazada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:50
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        Kars'ta zırhlı araç ile otomobil çarpıştı; 2'si polis 6 yaralı
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        KARS'tazırlı araç ile otomobilin çarptığı kazada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Kars-Erzurum kara yolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 2'si polis 6 yaralı ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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