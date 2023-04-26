Sarıkamış ve Akyaka'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinliklerle kutlandı.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından Şehit Fikret Gündüz İlk ve Ortaokulu salonunda hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler, çeşitli dans gösterisi yaptı.

Program, resim, müzik ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Olusoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Irak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akyaka ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İlçedeki kapalı spor salonunda düzenlenen törene, Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal ve Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, kurum amirleri, öğretmen, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, şiirler okundu.

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