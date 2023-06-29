Zehirlendiği düşünülen akbabalar tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

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KARS (AA) - Dünyada nesli tehlikede olan ve Eskişehir'de uçamaz halde bulunan 3 küçük akbabadan birisi öldü, ikisi tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan türler arasına alınan ve kırmızı listede kritik seviyede bulunan küçük akbabalar (Neophron percnopterus), Eskişehir'de bir çoban tarafından uçamaz halde bulundu.

Zehirlendiği düşünülen 3 küçük akbaba, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada hayvanlardan birisi öldü, ikisinin tedavi tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan iki küçük akbaba, uydu vericisi takılarak Eskişehir'de doğal ortamına salındı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, dernek olarak Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma Merkezi, UTAH ve Koç Üniversitesi, Eskişehir Hayvanat Bahçesi ile ortak yürütülen "Küçük Akbaba Koruma Projesi"nin devam ettiğini söyledi.

Küçük akbabaların dünya çapında neslinin tehlikede olduğunu ifade eden Çoban, "Dünya çapında nesli tehlikede olan kurtardığımız küçük akbabalara uydu vericisi takarak, onların rehabilitasyon süreçlerinde ne kadar başarılı olduğunu, doğaya nasıl tutunacaklarını takip etme imkanımız oldu." dedi.

Bu zamana kadar Eskişehir'de doğal yollarla yakaladıkları 3 akbabaya uydu vericisi taktıklarını ifade eden Çoban, "Bunlar yaklaşık 32 bin kilometre uçarak 9 ülke gezmişlerdi. Umuyoruz ki tedavisi tamamlanıp doğaya salınan bu küçük akbabalar da geçen sene yakalanan bireyler gibi göç etme imkanı bulurlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Zehirlenmede tarım ilacı şüphesi

Derneğin Sarıkamış'taki eğitimine katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi görevlisi veteriner hekim Mehmet Uğur Altuncu ise zehirlenmeye ilişkin iki şüphelerinin bulunduğunu, bunlardan birinin tarım için kullanılan ilaçlar olabileceğini belirtti.

Eskişehir bölgesinde sebzelerde böceklenmeyi önlemek ve verimi artırmak için yoğun bir şekilde ilaç kullanıldığını dile getiren Altuncu, "Bu da fare yılan gibi küçük canlıları zehirliyor. Bunları da küçük akbabalar tüketiyor. Bu tüketim sonucunda, küçük akbabalar zehirlenme yaşıyor. İkinci ihtimal ise yasa dışı zehirlemeler." diye konuştu.

Hayvanlardan kan örnekleri aldıklarını, sonuçlardan durumu kontrol edeceklerini dile getiren Altuncu, "DKMP ile iletişime geçildi. Umarım kısa sürede var olan sorunu ortaya çıkarıp çözüm için çabaya başlarız. Nesli tehlikede olan küçük akbabaların ölüm nedeni olan zehirlenmeyi ortadan kaldırmış oluruz. "ifadelerini kullandı.

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