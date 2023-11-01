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        Kars'ta kaybolan 30 büyükbaşı jandarma buldu

        Kars'ta iki köyde kaybolan 30 büyükbaş jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:35
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        Kars'ta kaybolan 30 büyükbaşı jandarma buldu
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        Kars'ta iki köyde kaybolan 30 büyükbaş jandarma ekiplerince bulundu.

        Merkeze bağlı Bozkale köyünde Gafer Gönen'in 14, Susuz ilçesine bağlı Kayadibi köyünde ise Bahçeli Çakırça'nın 16 büyükbaşının kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) ekiplerin katılımıyla yapılan arazi araması sonucunda, Gönen'e ait hayvanlar Karaçoban köyü yaylasında, Çakırca'ya ait hayvanlar ise Alçılı köyü merasında bulundu.

        Hayvanlar ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

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