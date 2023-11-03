Kars'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi bir yıl uzatıldı Kars'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi, 2024 sonuna kadar uzatıldı.

Kars'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi, 2024 sonuna kadar uzatıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talebi üzerine 2021 yılında başlatılan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası desteğinde hayata geçirilen projenin protokol imza törenine, Vali Ziya Polat'ın yanı sıra Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mehmet Ali Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın katıldı.

Vali Polat, valilikteki imza töreninde, proje kapsamında kent genelinde alımı yapılan 15 bin hayvan varlığını 100 bine çıkarmak için çalışılması gerektiğini söyledi.

Projenin süresini bir yıl daha uzattıklarını anlatan Polat, şöyle konuştu:

"15 bin hayvan dağıtmışız, bu çok düşük. Kars'ta bu projenin hedefi 100 bin küçükbaş. Tüm arkadaşlarımız sahada tek tek dolaşıp üreticimize konuyu anlatacak. Belki bankayla birlikte gider anlatırsınız. İkna edeceğiz, zaten devletimiz hayvancılığa ve tarıma destek veriyor, bir desteğin de Ziraat Bankasından olduğunu anlatacağız. Burası tarım ve hayvancılığın başkentlerinden birisi, meralarımız, otlaklarımız ve güzel tesislerimiz var. Hayvan varlığımızı da artırmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da 166 yetiştiricinin projede kredi kullandığını anlatarak, "Toplam 15 bin 287 küçükbaş hayvan alımı gerçekleşmiştir. Proje kapsamında 26 milyon 632 bin 90 lira 23 kuruş kredi kullanımı söz konusu olmuştur. Bugünkü protokolde de hem 250 bin olan kredi limiti 400 bin liraya çıkacak hem de süreyi 2024 sonuna kadar uzatmış olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından projenin bir yıl uzatılması için protokol imzalandı.