Kars'ta aracında kaçak sigara taşıyan sürücü "Şıra"ya yakalandı Kars'ta dedektör köpek "Şıra"nın da katıldığı operasyonda, bir araçta 168 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kars'ta dedektör köpek "Şıra"nın da katıldığı operasyonda, bir araçta 168 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yaparak halkın sağlığını tehlikeye atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte kaçakçılık yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri şüpheli C.T'yi takibe aldı.

Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulan araçta, çay ve tütün tespit köpeği "Şıra" yardımı ile yapılan aramada, gizlenmiş halde farklı markalarda 168 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.T'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.