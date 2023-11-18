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        Kars'ta aracında kaçak sigara taşıyan sürücü "Şıra"ya yakalandı

        Kars'ta dedektör köpek "Şıra"nın da katıldığı operasyonda, bir araçta 168 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 22:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:31
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        Kars'ta aracında kaçak sigara taşıyan sürücü "Şıra"ya yakalandı
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        Kars'ta dedektör köpek "Şıra"nın da katıldığı operasyonda, bir araçta 168 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yaparak halkın sağlığını tehlikeye atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kentte kaçakçılık yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri şüpheli C.T'yi takibe aldı.

        Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulan araçta, çay ve tütün tespit köpeği "Şıra" yardımı ile yapılan aramada, gizlenmiş halde farklı markalarda 168 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.T'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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