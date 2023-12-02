Kars'ta öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenledi Kars'ın Akyaka ilçesinde öğrenciler, Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes düzenledi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde öğrenciler, Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes düzenledi.

70. Yıl Hüseyin Öztürk İlkokulu'nda düzenlenen kermese, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ile el örmesi ürünler öğrenciler tarafından satışa sunuldu.

Öğretmenlerin de destek verdiği kermesten toplanan gelir, Filistin'e gönderilecek.

Başkan Toptaş, duyarlı davranışından dolayı öğrencileri tebrik etti, destekleri nedeniyle de öğretmen, veli ve vatandaşları kutladı.