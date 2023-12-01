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        Kars'ta 52 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:45
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        Kars'ta 52 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 52 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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