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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: OVP'ye güven artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: OVP'ye güven artıyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:28
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        "OVP'ye güven artıyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından S&P'nin Türkiye'nin görünümünü yükseltmesiyle ilgili kararına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek açıklamasında "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

        S&P, Türkiye'nin not görünümünü yükseltti
        S&P, Türkiye'nin not görünümünü yükseltti

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