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        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:41
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        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 iş yeri ve 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 45 tabanca, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 53 şarjör, 3 bin 825 fişek, 7 kutu barut, 45 doldurulmuş kartuş, torna makinesi, sabit sütunlu matkap, mengene, matkap, şarjör kalıbı 100 icra yayı, 39 rampa, 26 demir çubuk, 15 sürgü takımı, 8 ucu açılmış namlu, 5 icra mili, 2 eğe ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan M.G. (53) ve D.Ö'nün (44) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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