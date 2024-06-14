Buket Özgünlü hakkında hapis talebi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.