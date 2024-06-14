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        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir barınakta hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren 'Köpekvelisiii' sosyal medya kullanıcı adlı Buket Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:15 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:15
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        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini ve köpekler kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini iddia etti. İddianame Ankara 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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