Kars'ta kaçak akaryakıt operasyonunda 4 gözaltı

KARS'tadüzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçak/karışımlı akaryakıt satışının engellenmesi soruşturması kapsamında, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ton 500 litre karışımlı akaryakıt, 500 litre gümrük kaçağı benzin ve 220 litre gümrük kaçağı motorinin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

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