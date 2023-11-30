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        Kars'ta kaçak akaryakıt operasyonunda 4 gözaltı

        KARS'tadüzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:00
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        Kars'ta kaçak akaryakıt operasyonunda 4 gözaltı
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        KARS'tadüzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçak/karışımlı akaryakıt satışının engellenmesi soruşturması kapsamında, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ton 500 litre karışımlı akaryakıt, 500 litre gümrük kaçağı benzin ve 220 litre gümrük kaçağı motorinin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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