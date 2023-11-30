Kars'ta 5 ton 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve karışımlı akaryakıt satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 2 iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramada, 4 ton 500 litre karışımlı akaryakıt, 500 litre kaçak benzin ve 220 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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