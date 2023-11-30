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        Susuz Şelalesi, yeni çevre düzenlemesiyle misafirlerini ağırlıyor

        Kars'ın Susuz ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken ve çevre düzenlemesi yapılan Susuz Şelalesi, ziyaretçilerini yeni yüzüyle ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:35
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        Susuz Şelalesi, yeni çevre düzenlemesiyle misafirlerini ağırlıyor
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        Kars'ın Susuz ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken ve çevre düzenlemesi yapılan Susuz Şelalesi, ziyaretçilerini yeni yüzüyle ağırlıyor.

        Kars-Ardahan kara yolunda, 75 metre yüksekten dökülen ve yöre halkınca "Su Uçan" olarak adlandırdığı Susuz Şelalesi'nde, Kars Valiliği koordinesinde Susuz Kaymakamlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliğinde çevre düzenlemesi yapıldı.

        Her mevsim yerli ve yabancı turist çeken Susuz Şelalesi, çevresinde yapılan mesire alanı ve çeşitli düzenlemelerle cazibe merkezi haline geldi.

        Şelale çevresinde devam eden çalışmaları inceleyen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Buğra Güzel ve Susuz Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu'ndan bilgi aldı.

        Susuz Şelalesi'ndeki mesire alanının daha aktif kullanılması amacıyla çalışma yaptıklarını aktaran Polat, "Susuz ilçemiz ve Kars'ımızın önemli turizm alanlarından biri olan Susuz Şelalesi'ndeyiz. Burası doğa harikası alan ve konum itibarıyla çok uğrak yer. Ajansımızın destekleriyle gerçekleştirilen projeye valiliğimizin bir kaç önemli katkısı vatandaşımıza daha verimli hizmet sunacak hale getireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Polat, mesire alanındaki kafe-restoranın hizmete girmesi talimatını vererek, proje kapsamındaki düzenlemelerin vakit kaybetmeden tamamlanacağını kaydetti.

        Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Susuz Şelalesi'nin yanıbaşında yer alan ve 24 farklı türden kuşa ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki vadi de bir çekim alanı olarak göze çarpıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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