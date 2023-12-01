İstanbul'da çıkan yangında itfaiyeye hatalı park engeli! İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye araçları, hatalı park nedeniyle sokağa girmekte güçlük çekti. Ekipler, yangın çıkan eve ulaşamayınca, hortumları sokak boyunca birbiri ardına ekleyerek alevlere müdahale etti. Yangında alevlerin arasında kalan bir kişinin ağır yaralandığı öğrenildi

Eyüpsultan'da tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekonduya ulaşmakta güçlük çekti. Yangında içeride bulunan bir kişi ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 04.00 sıralarında İslambey Mahallesi'nde çıktı. İlkyaz Sokakta bulunan tek katlı bir gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HORTUMLARI BİRBİRİNE BAĞLAYIP MÜDAHALE ETTİLER İhbar üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler, sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekondunun olduğu sokağa bir süre giremedi. Uzun uğraşlar sonucu sokağa bir araç ile girmeyi başaran itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. REKLAM

Ağır yaralı olarak alevlerin arasından çıkarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin, bazı sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekonduya ulaşamayınca, hortumları sokak boyunca birbiri ardına ekleyerek alevlere müdahale ettiği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.