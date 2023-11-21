Kars'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Şahindere Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Turan T'den (68) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada Turan T, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turan T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Turan T'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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