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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:14 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:14
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da dün kent merkezinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde aralıklarla sürüyor.

        Yağışla birlikte tipinin de etkili olduğu kentte, 45 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars merkezde 6, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 1, Selim'de 5, Susuz'da ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ardahan'da da etkili olan kar ve tipi dolayısıyla merkezde 11, Posof'ta 40, Hanak'ta 14 ve Göle ilçesinde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği kentlerde, yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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