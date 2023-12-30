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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turizmcileri yeni yıl heyecanı sardı

        Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, yılbaşında konukların ağırlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:19
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turizmcileri yeni yıl heyecanı sardı
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        Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, yılbaşında konukların ağırlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

        Ülkenin kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan, bilgisayar donanımlı telesiyejleri ile saatte 1200 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 bin 634 rakımlı merkezde, kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

        Toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 pistle eşsiz kayak imkanı sunan kayak merkezinde, yılbaşında konukların ağırlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

        - Otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

        Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin işletmecisi Nihat Özsezer, AA muhabirine, yeni yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Kayak merkezinde yeni yıl için bütün çalışmaların tamamlandığını dile getiren Özsezer, "Sarıkamış'ta oteller olarak yılbaşına hazırlandık ve misafirlerimizi çok güzel ağırlayacağız. Otellerimiz yaklaşık yüzde 80-90 doluluk oranına ulaştı. Ünlü sanatçılarımıza otellerimizde sahne aldıracağız. Çok güzel kar yağdı. Sarıkamış’ta kristal kar bulunduğu için çok fazla talep aldık. Ekiplerimizle gelen konuklara en iyi hizmeti vereceğiz." diye konuştu.

        Kayak eğitmeni Alper Laçin de yeni yıl için her otelin kendi programını hazırladığını, misafirlerle büyük bir coşkuyla yeni yılı beklediklerini söyledi.

        Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler kayak, kızak ve snowboard yaparak kristal kar keyfi yaşadı.

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