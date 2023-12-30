Kars'ta terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı
Kars'ta, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen B.G. ve F.I. jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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