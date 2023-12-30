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        Kars'ta terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı

        Kars'ta, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:56
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        Kars'ta terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı
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        Kars'ta, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen B.G. ve F.I. jandarma ekiplerince yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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