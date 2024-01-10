Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Milli Savunma Üniversitesince 12. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Milli Savunma Üniversitesince 12. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenledi.

        Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıya, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ünsal Bilir, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, askeri personel ile öğrenciler katıldı.

        Toplantıda, Salman, üniversiteye hazırlık, giriş ve üniversitede verilen eğitimler hakkında slayt gösterimi ile sunum yaptı.

        Salman, AA muhabirine, Milli Savunma Üniversitesi'nin Sarıkamış gençlerini, çocuklarını kara, hava, deniz harp okullarına, subay astsubay okullarına davet etmek ve tanıtım faaliyeti için burada bulunduklarını söyledi.

        Milli Savunma Üniversitesinin 3 harp ve 4 astsubay okulundan oluştuğunu dile getiren Salman, "Özellikle 3 Mart'ta Milli Savunma Üniversitemizin sınavı var, 3-30 Ocak arasında başvurular var. Bunlarla ilgili çok kıymetli vatan evlatlarını bilgilendiriyoruz. Buraya Sarıkamışlı iki tane harp okulu öğrencilerimizi de getirdik. Dolayısıyla bu gençlerle uzun uzun söyleşilerde bulunduk. Potansiyel vatan evlatlarının tükenmediğini gördük çok mutlu olduk." dedi.

        Öğrencilerden Enes Kaya da Milli Savunma Üniversitesi hakkında kendilerini bilgilendiren ekibe teşekkür etti.

        Program, hatıra fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği
        Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği
        Sarıkamış Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
        Sarıkamış Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesaj...
        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesaj...
        KKDGC Başkanı Harmankaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        KKDGC Başkanı Harmankaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        GÜNCELLEME 3 - Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla şehitler için yürüd...
        GÜNCELLEME 3 - Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla şehitler için yürüd...