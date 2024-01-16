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        Sarıkamış'ta şehitler için "meşaleli saygı kayağı"

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 asker için "meşaleli saygı kayağı" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:00
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        Sarıkamış'ta şehitler için "meşaleli saygı kayağı"
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        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 asker için "meşaleli saygı kayağı" programı düzenlendi.

        Sarıkamış Kayak Merkezi’nin birinci etap pistinde bir araya gelen kayak eğitmenleri, ellerinde meşalelerle yaklaşık 500 metre kayak yaptıktan sonra şehitler için dua etti.

        Kaymakam Enis Aslantatar, burada yaptığı konuşmada, 9 şehit için anma programı düzenlediklerini söyledi.

        Şehit haberinin yalnızca düştüğü yeri değil ülkenin her tarafında yürekleri yaktığını ifade eden Aslantatar, şöyle konuştu:

        "Bu cennet toprakların ilelebet payidar olması için emin olun binlerce vatan evladı hazır bekliyoruz. Biz birçok terör olayının üstesinden geldiğimiz gibi Allah'ın izni ve inayetiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Her zaman sadece devlet memurları olarak değil vatandaşlar olarak da şehit ve gazi ailelilerimizin hizmetkarlığını Allah nasip ederse yapacağız. Bütün isteklerini yerine getireceğiz. İlelebet memleketimizi, devletimizi korumak için herkes hazır bir şekilde çalışarak en iyi hizmeti sunacaktır. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Rabbim acılı ailelerine ve Türkiye’mize sabır versin inşallah."

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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