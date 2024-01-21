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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

        Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, sömestir yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:05
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu
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        Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, sömestir yoğunluğu yaşanıyor.

        Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle kayak severleri ağırlayan merkezdeki 2. etap pistlerde kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

        Merkeze akın eden kayak tutkunları, kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşıyor.

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kar yağışının ardından otellerde rezervasyonların arttığını söyledi.

        Taş, kayak için muazzam bir ortam olduğunu belirterek, "Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde 80 civarında. Kar yağışı devam ediyor. Pistlerimiz gayet güzel, herhangi bir sorun yok. Doğal karla birlikte doluluk oranının önümüzdeki günlerden itibaren mart ayı sonuna kadar artacağını öngörüyoruz. Bütün kayakseverleri bu güzellikleri görmeye davet ediyor, herkese iyi sezonlar diliyoruz." dedi.

        Kayak eğitmeni Fatih Koçak da kayak tutkunlarının, kar yağışı altında kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kristal kar ve orman manzarasında misafirlerimiz gayet memnun. Kar yağışı devam edecek. Şu anda doğal kristal kar yalnız Sarıkamış’ta var, tüm misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

        İstanbul’dan tatil için Sarıkamış’a gelen Aliya Ceyhan ise yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirdiğini belirterek, tüm kayakseverleri Sarıkamış’a davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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